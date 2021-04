Lars-Christian Brask - her sammen med den nuværende politiske leder i Liberal Alliance, Alex Vanopslagh - overtager den tidligere leder Anders Samuelsens position som spidskandidat for LA i Nordsjællands Storkreds.

Brask rykker tættere på Christiansborg

Lars-Christian Brask er onsdag aften blevet valgt enstemmigt som spidskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds. Det skete på et kredsmøde, der blev holdt virtuelt.

Dermed kommer erhvervsmanden Lars-Christian Brask, som tillige er byrådsmedlem i Roskilde, et stort skridt nærmere ambitionen om at blive medlem af Folketinget - en ambition, han også gav et skud ved valget i 2019, hvor han stillede op i Roskilde-kredsen for Venstre. For ham fik valgklampen et skuffende resultat, og i november 2019 forlod han Venstre og meldte han sig ind i Liberal Alliance.