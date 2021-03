Lars-Chr. Brask, der på et tidspunkt var formand hos FC Roskilde, bliver nu formand for en ny professionel afdeling af Roskilde KFUM. (Foto: Erling J.)

Brask prof-formand hos KFUM

Byrådsmedlem Lars-Chr. Brask (LA) bliver ny formand for et professionelt selskab hos Roskilde KFUM. Det skal driver og udvikle klubbens bedste hold, der nu er kommet op i 2. Division Øst.

I en pressemeddelelse understreger hovedklubbens formand Allan Markussen, at denne vil fortsætte med de gamle idealer om fællesskab og sammenhæng.

Han tilføjer dog, at den nye placering blandt landets bedste klubber nu kræver en mere professionel organisation, hvor Brask får en række af klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer med erhvervsbaggrund til at hjælpe sig.

Lars-Chr. Brask nåede for nogle år siden en meget kort overgang også at være formand for FC Roskilde, men det sluttede efter en uoverensstemmelse med andre i klubbens daværende bestyrelse.