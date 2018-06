Lars-Christian Brask har stiftet et nyt selskab, der skal hjælpe med at åbne døre for talentfulde unge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Brask-initiativ skal sikre bedre udnyttelse af alle ressourcer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brask-initiativ skal sikre bedre udnyttelse af alle ressourcer

Roskilde - 06. juni 2018 kl. 07:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundloven kan ikke fejres nok, for dens betydning kan ikke undervurderes, og den er - sammen med den ånd, den er skabt i - fundamentet for det frie samfund, vi har i dag.

Sådan lød det fra Venstres folketingskandidat, Lars-Christian Brask, da han talte ved partiets grundlovsmøde på Vejlegård ved Gerdrup.

- Grundloven er fundamentet for, at vi - uanset størrelsen af vores bankkonti og hvilket område vi er vokset op i - kan blive uddannet, få tag over vores hoveder, få mad på bordet samt ikke mindst få lov til at udnytte vores potentiale, som i bund og grund kun begrænses af vores egen vilje (og måske vores fysiske og mentale tilstand i få tilfælde). Der er og skal kun være ét Danmark. Ét frit land, hvor vi vokser i fællesskab, og hvor fremgangen skal komme alle til gode. Ét mulighedernes land, hvor hvis du griber chancen og yder indsatsen, så bliver du belønnet for det. I Danmark kan det betale sig at investere, uddanne sig, arbejde og forsøge at gøre sit bedste. Går det galt, så er du endda sikret bedre end på nogen anden del af kloden. Det er det fundament, som er skabt af Grundloven, sagde Lars-Christian Brask og tilføjede:

- Der er kun janteloven, der forsøger at stoppe os i at tænke stort. Det er en »lov« og et tankesæt, som ikke udspringer af Grundloven. Den tilgang skal vi bekæmpe. Vi skal kæmpe for, at fællesskabet består og kan bestå. Integration er derfor stadig en del af Danmarks ledelsesdagsorden, sagde han.

Han mindede om, at for hver fem, de går på pension, kommer kun fie nye ind på arbejdsmarkedet. Hvis det nuværende vlfærdsniveau skal fastyholdes, skal der derfor effektiviseres, og der skal fokuseres på at få alle til at bidrage til, at den kage, der skal deles mellem alle, ikke bliver mindre.

- Vi har ikke råd til, at en femtedel er uden for fællesskabet. De skal integreres. Derved bliver samfundskagen større, sagde Lars-Christian Brask.

Helt konkret har Lars-Christian Brask taget initiativ til et selskab, RessourceMentorerne, hvor mentorer coacher unge med anden etnisk baggrund end dansk til at få et job, der passer til deres evner.

- Det er ressourcer, som ikke er godt nok udnyttet i dag. I RessourcMentorerne vil vi coache og guide unge til et job, der passer til dem. Vi åbner nogle døre for dem. I dag bliver deres ressourcer ikke udnyttet godt nok, og med en lille indsats kan vi bringe dem videre og gøre samfundskagen større. Det er en lavthængende frugt, der skal kultiveres til gavn for fællesskabet og med flere positive bundlinjer for samfundet og vores mentees, sagde Lars-Christian Brask, som ved, hvor vanskeligt det kan være at få foden indenfor, hvis man hedder Muhammed eller Yildirim - også selv om man måtte være nok så dygtig.

Det ny selskab biver i høj grad selv bygget op af uprøvet talentmasse, som nu får den første chance for at vise, hvad de kan. Det gælder eksempelvis den kommende direktør, som skal i en form for ledelseslære hos Lars-Christian Brask, som bliver bestyrelsesformand. I bestyrelsen bliver der desuden flertal af unge, talentfulde kvinder, som Lars-Christian Brask har spottet et talent i, og som får mulighed for at udvikle sig i selskabets bestyrelse, som også vil tælle tre rutinerede personer, der alle er indstillet på at lære fra sig.

Ifølge Lars-Christian Brask bliver RessourceMentorerne baseret i Roskilde, og håbet er at få 10 unge i arbejde det første år, derefter måske 15-20 stykker årligt.

- Det er ikke enormt mange, men andre er også velkomne til at tage ideen op i andre byer. Og bliver tallet lavere, så har vi i hvert fald sat det på dagsordenen og skabt opmærksomhed omkring det. Det er også dét, det handler om, siger Lars-Christian Brask.