Brask: Jeg vil kæmpe for en mekanisk dæmning

Roskilde - 11. maj 2019 kl. 12:21 Af Lars-Christian Brask (V), folketingskandidat

Klimaudfordringer og tilpasninger fylder mere og mere og særligt nu, hvor der er to valgkampe i gang. I Roskilde har oversvømmelser i bunden af fjorden og nordligere i Jyllinge Nordmark helt naturligt fyldt meget - ikke mindst siden stormen Bodil i 2013.

Et kikset forsøg på at omgå naturbeskyttelseslovgivningen har medført, at projektet for beskyttelse mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark er sat på pause.

Jeg vil fra første dag - i Folketinget - kæmpe for, at vi laver en mere relevant regional løsning med et fleksibelt dæmningssystem. Et kig mod udlandet og vi ser i London Themsen-barrieren og Maeslantkering i Rotterdam. Sådan type løsning skal vi etablere ved Hundested og Rørvig.

Internationale eksperter påpeger, at det samtidig vil være en mere bæredygtig løsning. Når stat og kommuner i fællesskab bidrager, så bør det også blive både den billigste sikring og mest effektive. Helt nytænkende kunne det også være et skelsættende projekt for et offentligt og privat samarbejde om at stormflodssikre Isefjord og Roskilde Fjord. Med en mekanisk dæmning kan vi sikre fremtidige generationer for frygt og oversvømmelser.

Jeg lover at kæmpe for den mest bæredygtige løsning med en mekanisk dæmning i toppen af de to fjorde. Jeg vil kæmpe for den bedste og mest effektive løsning med den rigtige finansiering, der ikke er begrænset til enkelte kommuner.