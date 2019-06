Lars-Christian Brask endte med at være cirka 1000 stemmer fra en plads i Folketinget. Foto: Steen Østbjerg

Brask: Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne

Roskilde - 06. juni 2019 kl. 18:20 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var godt nok noget af en mavepuster!

Sådan lyder det fra Lars-Christian Brask, umiddelbart efter at resultat af folketingsvalget i Sjællands Storkreds forelå. Det var ikke, hvad han havde sat næsen op efter. Slet ikke.

Erhvervsmanden fra Roskilde må konstatere, at han ikke samlede stemmer nok til at blive valgt, især fordi hans stemmetal uden for Roskilde-kredsen var endog meget beskedent. På hjemmebanen fik han 1769 personlige stemmer, men i de 11 andre kredse blev det kun til 576 stemmer i alt. Samlet skulle han have brugt omkring 1000 stemmer flere for at have opnået valgt.

- Da jeg hørte, at vi lå til syv mandater på Sjælland, tænkte jeg, at den var hjemme, for i Himmelev-Hallen (hvor Lars-Christian Brask var valgstyrer, red.) kunne jeg jo se, at jeg havde fået mange personlige stemmer. Det så virkelig godt ud. Men jeg må konstatere, at jeg ikke har fået nok stemmer på alle de andre valgsteder. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har stået på torvet i Køge eller i Holbæk eller Lejre eller Ringsted, for det har jeg, men jeg må bare konstatere, at indsatsen burde have givet et bedre afkast, siger Lars-Christian Brask.

Hvilken lære der kan drages ud af vælgerlussingen, vil han tænke over.

- Resultatet fortæller bare, at jeg ikke har været dygtig nok til at få mit budskab ud, eller, hvis jeg har, at folk har syntes, at jeg er en usympatisk stodder, de ikke har lyst til at støtte. Det kan kun være et af de to udfald. Så hvad er årsagen? Enten har jeg ikke været god nok til at kommunikere budskabet, eller også har folk bare ikke haft lyst til at købe den vare, jeg har på hylden. Men jeg er den, jeg er, og jeg kommer aldrig til at være two-faced elle løgnagtig i forhold til det, jeg står for, siger Lars-Christian Brask.

- Jeg er blevet slået fair and square. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og jeg har ikke haft én ledig time om dagen. Kunne jeg have sat flere plakater op? Kunne jeg har brugt flere penge? Det havde måske været usmageligt. Kunne jeg have råbt højere? Hvad nytte gør det, hvis folk ikke er enige i det, man siger, eller synes, man er usympatisk, siger Lars-Christian Brask.