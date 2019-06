Brask: Det tyder godt

- Det tyder i hvert fald godt. Jeg håber, at Venstres gode resultat i Roskilde-kredsen måske er et udtryk for et godt personligt resultat for mig. Jeg har fået indikationer på, at der er mange, der har stemt på mig, men det ved vi først sikkert torsdag. Og uanset hvad er det en dejlig trend, at Venstre er gået frem, og jeg håber, at jeg haft indflydelse på, at det er gået godt, siger Lars-Christian Brask.