Brandvæsnet har kæmpet i syv timer med at slukke brand: - Det tager nok syv timer mere

Ind til videre har brandvæsnet været syv timer om at slukke en brand på Argo. Branden opstod klokken lidt i to natten til onsdag i en affaldsgrubbe.

- Det brænder lige så stille, der er ikke fare for, at det kan bredde sig. Men denne gang tager det virkelig tid, siger Bo Henrik Jensen.

Årsagen til, at branden denne gang tager umanerlig lang tid at slukke, er at den ovn, som affaldet er lagret ved, ikke er tændt, den er ved at blive serviceret.