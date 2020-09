Brandvæsenet måtte hente dreng i højt træ

En 10-12 årig dreng fra Viby Skole, afdeling Bueager var frisk til at kravle højt op i et træ tirsdag omkring frokost-tid. Men han var ikke lige så god til at komme ned igen.

- Vi fik en alarm om et eftersyn, så jeg ringede ud til lederen af skolen. Hun fortalte, at en dreng var kravlet 20 meter op i et træ og ikke kunne komme ned, fortæller indsatsleder hos Roskilde Brandvæsen, Gert Moldt og oplyser, at de hurtigt sendte en stigevogn afsted.