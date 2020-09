I de mørke timer giver »vulkanen« et særligt lys over den østlige del af Roskilde. Billedet her er taget lørdag aften.Foto: Lars Ahn Pedersen

Brandvæsenet advarer: Bliv væk fra vulkanen

- Der har været mange ude at kigge - også for tæt på - så det er vigtigt at sige, at den slags ikke er et udflugtsmål. Man skal holde sig væk, siger Bo Henrik Jensen.