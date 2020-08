Brandvæsnet blev kaldt ud til ild i et stort gammelt træ i kanten af Boserup Skov. Så kom regnen, og da brandfolkene ville hjem, sad de fast og måtte have assistance af en lokal landmand. Foto: presse-fotos.dk

Brandvæsen sad fast efter skybrud: Måtte slukke brændende træ i skov

Starten på uvejret tirsdag var et par brag forårsaget af lyn. Et af disse slog ned i et gammelt hult træ lige i kanten af Boserup Skov ved Roskilde ikke langt fra den store parkeringsplads ved skolerne. Det gav brandvæsnet lidt udfordringer.

- Vi kom ud til et 25 meter højt hult træ, som brændte på indersiden, sådan lidt som de fakler man kan købe i byggemarkederne. Lynet må have slået ned lige midt i hullet, siger indsatsleder fra Roskilde Brandvæsen, Bo Henrik Jensen.

Brandvæsnet blev kaldt til branden klokken 14.17 og kørte frisk deres brandbil ud midt på marken for at slukke branden. Under slukningen begyndte det at vælte ned, og da brandfolkene ville fra stedet igen, var marken blevet så sumpet, at de sad fast.