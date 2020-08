Brandvæsen, politi og ambulance i Skomagergade tidligt i morges

Meldingen lød på brand i bygning her til morgen og når adressen er Skomagergade og 1. sal, så skynder brandvæsnet, politiet og en ambulance sig at komme af sted, også selv om vækkeuret siger 4.48 i den meget tidlige morgen.

Desværre - eller heldigvis - kørte de alle forgæves, for da de kom frem kunne de konstatere, at det var stærkt overdrevet med meldingen om bygningsbrand, for der havde bare været ild i en altankasse.