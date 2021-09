19. september 2020: Roskilde Brandvæsen fik massiv assistance udefra, men måtte opgive at slukke branden i de store mængder parkaffald, der lå på Solum. Den svage »røg,« der kan fra oplaget på Solum i disse dage, er damp. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Brandvæsen beroliger: Ingen premiere på »Vulkanen 2«

Roskilde - 20. september 2021 kl. 16:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Søndag var det præcis et år siden, der udbrød brand i de meget store mængder parkaffald, der lå på affaldsvirksomheden Solum på Vestre Hedevej i Roskilde. »Danmarks store havebål« var så stort, at det var umuligt at slukke, så det fik lov at brænde ud, hvilket tog to en halv måned.

»Vulkanen« står klart i erindringen for de fleste, hvilket måske også var årsagen til, at en person, der passerede forbi Solums anlæg søndag aften, lagde mærke til, at der steg røg op fra de store bunker. Ild var der tilsyneladende ikke, men for en sikkerheds skyld ringede personen til alarmcentralen, som bad Roskilde Brandvæsen om at lægge vejen forbi og se på, om alt var, som det skulle være.

Det var det, kunne brandvæsnets vagthavende, Bo Henrik Jensen, konstatere.

- Kompostbunkerne går i gang med en formuldningsproces, og så står bunkerne og afdamper. Det ser ud som røg, og jeg kan godt forstå, at man er særligt opmærksom på det - navnlig når det er lige heromkring det her tidspunkt sidste år, at vi fik den store brand - men det er altså helt naturligt, og »røgen« er ikke røg, men nærmest lige som en tåge, siger Bo Henrik Jensen.

Han nøjedes ikke med at bruge det blotte øje, men tog også det termiske måleudstyr i brug. Det bekræftede, at der ikke var nogen brand under opsejling.

- Der var ingenting inde i bunkerne, som var varmere end 35 grader, og det er helt normalt. At det damper fra bunkerne, er noget, der er helt normalt at se på denne årstid, siger Bo Henrik Jensen.

