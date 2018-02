I snart fem år har Daniel Christensen kæmpet for at få gjort en betonpram som lå i Roskilde Fjord til sit hjem. Efter branden sidste vinter så det skidt ud. Men nu er der smil på både ham og kæresten Maj Sahlholt. De håber at flytte ind til sommer. Foto: Mie Neel

Brandramt skibsvrag forvandles til husbåd med fjernvarme

Daniel Christensen stikker hovedet frem, børster støvet af hænderne, og går op af den gamle metaltrappe, som sammen med skroget er eneste tilbageværende elementer, fra dengang FB21 lå grundsat i Roskilde Fjord nord for Bolund ved Risø, inden Daniel Christensen besluttede sig for at ombygge prammen til en lækker husbåd med adresse i Sydhavnen.

- Der dukkede folk op, jeg ikke kendte. Naboer fra husene omkring. De kom for at give en hånd med. Det var virkelig fantastisk at opleve, at de kom og ofrede deres weekender på skift for mig, siger han.