Trods coronarestriktioner tager Roskilde Brandvæsen hul på et nyt hold brandkadetter den 3. marts og har fortsat ledige pladser. Foto: Peter Andersen

Brandkadetter har ledige pladser

Roskilde Brandvæsen og Roskilde Kommune har onsdag den 3. marts start på det 15. hold brandkadetter og har stadig ledige pladser. Brandkadetterne henvender sig til unge mellem 13 og 18 år, som mødes 30 gange i løbet af et år, typisk onsdag aften klokken 16.30-20 samt nogle weekender i forår og efterår.

Brandkadetter begyndte i 2011 som et projekt, der skulle bidrage til færre påsatte brande i udvalgte boligområder, men har i årenes løb udviklet sig til et projekt, der gerne vil favne alle typer af unge. Interesserede kan kontakte Roskilde Brandvæsen ved at sende en mail til Ungeberedskab@roskilde.dk