En markbrand hærgede torsdag eftermiddag en mark mellem Darup og Gøderup. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandfolk kæmpede med stor markbrand: Kunne være gået helt galt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandfolk kæmpede med stor markbrand: Kunne være gået helt galt

Roskilde - 06. august 2020 kl. 14:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfolk fra både Roskilde, Hvalsø og Tølløse har siden middag kæmpet med en markbrand på kommunegrænsen mellem Roskilde og Lejre syd for Darup.

Alarmen gik klokken 12.44, og branden nåede at sprede sig over et areal på 200x400 meter, inden den blev slukket.

- Vi måtte slås lidt med den, for vindretningen gjorde, at den var på vej i et krat ind til en æbleplantage. Det havde ikke været godt, fortæller indsatsleder fra Roskilde Brandvæsen Bo Henrik Jensen.

Marken var i øvrigt høstet, og der var ikke umiddelbart nogen maskiner i nærheden, som kunne have startet branden.

- Vi kan ikke lige komme med den præcise årsag til branden, andet end at det er ved at være godt tørt. Vi vil meget opfordre til, at man ikke bruger noget videre åben ild udendørs hen over weekenden. Det er allerede meget tørt derud, og med det vejr vi bliver lovet, så er naturen blevet til en krudttønde, siger Bo Henrik Jensen.

Brandvæsnet var færdig med opgaven omkring klokken 14.00.