Se billedserie Beredskabschef Lars Robétjen trak den historiske linje op fra starten på Roskilde Brandvæsen til dets genetablering i kommunens regi. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Brandchefens nytårshilsen: Nu rykker vi fremad igen

Roskilde - 28. december 2020 kl. 17:01 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Nu rykker vi for alvor fremad igen, lød konklusionen i den nytårshilsen, som chefen for Roskilde Brandvæsen Lars Robétjé har udsendt til sine medarbejdere.

På grund af coronaen er det ikke muligt at afvikle den traditionelle nytårsparole på Beredskabsstationen ved Vindingevej, men det ser han og de ansatte frem til at kunne fejre på ny om et år.

Robétjés beretning er naturligvis præget af, at 2020 var det første år som selvstændigt brandvæsen på ny hos Roskilde Kommune - efter den mislykkede fusion med en række beredskaber i andre kommuner på Østsjælland.

Tiden er blevet brugt til ny uddannelse af de ansatte samt indførelsen af en mere 'vandret struktur', hvor medarbejderne i højere grad selv skal finde løsninger sammen, fremfor at afvente ordrer oppefra.

Brandchefen er også glad for at kunne præsentere en række flunkende nye brandbiler, der nu kan sættes ind i det kommende år, og som mandskabet også skal uddannes i at kunne betjene effektivt.

Lang tradition

De fleste roskildensere er meget tilfredse med at have fået deres eget brandvæsen tilbage, og Lars Robétjé lover, at han sammen med folkene vil gøre sit bedste for at leve op til denne tillid.

Roskilde Brandvæsen går helt tilbage til 1874 - og kan altså fejre 150 års jubilæum om få år. Men traditionen med nytårsparole er endnu ældre.

Før oprettelsen af kommunens brandvæsen var det nemlig private borgere, der betalte for, at frivillige brandfolk kunne rykke ud, hvis det var nødvendigt. Som tak for bidragene gik brandfolkene rundt og trummede for dem.

- I dag indeholder vores nytårsparole noget af det samme. Vi takker for den tillid, som Roskilde Byråd viser os og de gode rammer, som kommunen nu har givet os til at udføre vores opgave, forklarer Lars Robétjé.