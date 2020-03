Mandag eftermiddag blev der set røg fra en beboelsesejendom på Fælledvej i Roskilde, men det viste sig heldigvis at have en ufarlig årsag. Foto: Kim Rasmussen

»Brand« viste sig at være håndværkeres brug af røg

Klokken 13.54 kom der et 112-opkald om en brand på Fælledvej i Roskilde, hvor anmelderen havde set røg i ejendommen, der har flere lejligheder. Vedkommende gik i gang med at advare beboerne, men da politiet og brandvæsenet ankom, var der ingen brand at se.

I stedet viste det sig, at håndværkere var i gang med at foretage tætningsarbejde på bygningen og i den forbindelse brugte røg for at undersøge utætte steder i huset. Der var derfor ingen fare på færde, og alle kunne fortsætte deres daglige gøremål.