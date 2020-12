Brand i ovn - beboere evakueret fra lejlighed

Røgudvikling i en lejlighed i Jernbanegade i Roskilde betød, at beboerne mandag aften måtte evakueres.

- Alle er kommet vel ud af lejligheden. Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelse om brand klokken 19.51.

- Det var en mindre brand, som var opstået i køkkenet - muligvis noget som har stået på komfuret eller i ovnen for længe, lød meldingen fra vagtchefen mandag aften.

Det viste sig ganske rigtigt at være en flæskesteg, som var brændt på.

For at sikre, at der ikke var opstået ild i tagkonstruktionen satte brandfolkene en stige op til taget, da man kunne se, at røg trængte ud.

Det viste sig dog, at det fra udsugningen fra emhætten, som lagde sig over tagpladerne. Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag morgen.