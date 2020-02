Brand i byen: Lastbil med papir måtte tilkalde hjælp

Røgen væltede her til formiddag ud af en lastbil som var i færd med at tømme papirskraldespande hos en stribe beboere centralt i Roskilde.

Var man hjemme på Hedegade eller de nærliggende veje, så har man ikke været i tvivl om, at noget ikke var som det skulle være for brandvæsnet var til stede med flere køretøjer og politiet ligeså.

Årsagen til branden er pt. ukendt. Der kan være tale om at der er kommet noget varmt - fx indholdet af et askebægre - med fra en af de tre husstanden som havde fået tømt deres affald, men der kan også være en forbikørende som har kastet et cigaretskod ud af vinduet og været så uheldig at ramme ned i lastbilens containerrum.