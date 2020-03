Brand er en mavepuster til Materielgården

Normalt er Materielgårdens satellit i Sankt Agnes arbejdsplads for 15 medarbejdere, men der går et stykke tid, før de er tilbage.

- Medarbejderne mødte ind her til morgen, hvor vi fik en snak, og de er alle chokerede. »Det er jo næsten lige som et hjem,« var der en af dem, der sagde til mig. En af dem har været der i 37 år, så det er store følelser, der er på spil, siger Materielgårdens leder, Carsten Leth, som selv kom til stede, mens flammerne endnu hærgede bygningerne.

- Det ligger jo fantastisk, og det er et skønt sted, så det er noget af en mavepuster for os. Og det skal genopbygges, selvfølgelig, og det tager vi fat på så hurtigt som muligt, siger Carsten Leth.

I første omgang var fokus dog på medarbejderne og på at få den daglige drift op at køre igen. Det er medarbejderne - trods den voldsomme oplevelse - helt indstillet på.

Med hensyn til materiellet regner Carsten Leth også med, at Materielgården som helhed er i stand til at klare sig igennem, uden at det går ud over driften.