Se billedserie Hans Maasbøl var ikke helt overbevist, da han første gang hørte idéen om en rotte som lokkemad, med sådan en bider fiskene også på. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Branchen hvor sælgerne er lige så passionerede som køberne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Branchen hvor sælgerne er lige så passionerede som køberne

Roskilde - 20. juli 2019 kl. 08:08 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal kunne regne, men også regne den ud. Det er en af de vigtigste læresætninger for Hans Maasbøl, som indrømmer, at det tog ham noget tid at forstå markedet, da han for snart to år siden blev administrerende direktør for Svendsen Sport i Gadstrup, selv om han ikke har en baggrund som lystfisker.

Læs også: Svendsen Sport lever videre uden Svendsen

I stedet kom han fra retail-verdenen og havde arbejdet for Royal Copenhagen og modetøjkoncernen DK Company, hvor kunderne også går op i produkterne, men slet ikke på samme niveau som lystfiskerne.

- Lystfiskeri er en livsstil for brugerne. Det er liv og død for dem, og det er altafgørende, at stangen er den rigtige. Det samme kan man ikke helt sige om mode og porcelæn. Det var også nyt for mig, at dem, der har butikkerne, er lige så passionerede som forbrugerne. Halvdelen af markedet består af private labels, fordi der er masser af lystfisker-entusiaster, som gerne vil have deres eget brand, siger han.

Når folk brænder så meget for et område, er reaktionerne også derefter, hvis man som virksomhed dummer sig.

- Derfor siger jeg, at man skal kunne regne i denne branche, men man skal også kunne regne den ud. For eksempel kan det være, at vi har et produkt, som det økonomisk set er tåbeligt at lave, fordi det ikke kan tjene sig ind, men hvis vi ikke laver det, bliver vi ikke taget alvorligt af forbrugerne. Hos Royal Copenhagen havde vi det med en sovseskål, som var svær at producere, og som meget få købte, men hvis vi ikke lavede den, manglede den i stellet, siger Hans Maasbøl og tilføjer:

- Heldigvis har jeg dygtige kolleger højt i systemet, som kan hjælpe mig med at regne den ud.

De sociale medier handler som bekendt meget om at vise sig frem, så det er ikke overraskende, at de spiller en stor rolle i lystfisker-verdenen. Her er Hans Maasbøl til gengæld mere på hjemmebane, da en af hans opgaver i Royal Copenhagen var at ændre virksomhedens image fra mormor-stel til noget, de unge ville have stående.

- Vi har 2,6 millioner følgere samlet set på vores brands på de sociale medier. Vores brand Savage Gear har alene 700.000 følgere på Instagram, og vores Savage Gear-designer Mads Grosell er en stjerne i sig selv. Når vi er på messer, står folk i kø efter at få hans autograf, fortæller Hans Maasbøl.

Faktisk har Svendsen Sport 112 pro-staffere, som får penge for at fiske med firmaets grej og vise billeder af det på de sociale medier.

relaterede artikler

De sikrer strømmen og dataene 09. juli 2019 kl. 14:39

Derfor er Coromatic en Roskilde-virksomhed 09. juli 2019 kl. 14:14

Søskendepar fusionerer dansk og vietnamesisk madkultur 11. maj 2019 kl. 14:04