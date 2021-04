To bilister kan se frem til en betinget frakendelse og 16 klip uddeles efter onsdagens målinger. Foto fra arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Bragede af sted med 137 km/t: 80 bilister kørte for stærkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bragede af sted med 137 km/t: 80 bilister kørte for stærkt

Roskilde - 23. april 2021 kl. 13:31 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

En bilist havde foden alt for tungt på speederen, da han bragede af sted med 137 km/t på Frederiksborgvej i Roskilde, hvor man må køre 80 km/t. Bilisten blev snuppet, sammen med en række andre, da færdselspolitiet fra Midt- og Vestsjælland deltog i en fælles europæisk indsats mod hastighedsovertrædelser i trafikken fra onsdag klokken syv og 24 timer frem.

Tre steder i Roskilde Kommune målte politiet hastigheder, og det resulterede i 80 overtrædelser, heriblandt to betingede frakendelser og 16 klip.

Den ene måling fandt sted på Køgevej tæt på Roskilde Lufthavn mellem klokken 20.46-1.05. Her målte politiet 394 bilister, hvor 30 kørte for hurtigt. Fem kørte mere end 30 procent for hurtigt i forhold til de tilladte 80 km/t. Den højeste målte hastighed var 131 kilometer i timen - hvilket giver en betinget frakendelse.

På Frederiksborgvej målte politiet i begge retninger. Først fra klokken 20.32 til 1.05 i nordlig retning, hvor 529 bilister blev målt, heriblandt 42 fartsyndere. Ni kørte så hurtigt, at de får et klip i kørekortet, og en enkelt står til en betinget frakendelse efter at være målt til 137 km/t.

I sydgående retning blev der målt 178 bilister mellem klokken 3.53 og 5.35. Otte kørte for hurtigt, og to personer står til et klip i kørekortet.