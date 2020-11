I mere end 50 dage har det brændt på Solum. Nu foreslår klima- og muiljøudvalgets formand, Karim Arfaoui, at kommunen melder virksomheden til politiet og prøve at gøre den erstatningsansvarlig. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Brændende vulkan kan blive en sag for politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brændende vulkan kan blive en sag for politiet

Roskilde - 09. november 2020 kl. 15:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Står det til Socialdemokratiet, melder Roskilde Kommune Solum til politiet for at have de overtrådt vilkår, der gælder for virksomheden.

Baggrunden er den aktuelle brand på affaldsbehandlingsanlægget på Vestre Hedevej i Roskilde, hvor tonsvis og atter tonsvis af haveaffald har været i brand siden den 19. september. Branden opstod efter alt at dømme som følge af selvantændelse, idet bjerget af affald var lagt større end tilladt.

Roskilde Brandvæsen vurderer, at oplaget nåede en højde på 17-18 meter eller tre gange højere end de maksimale seks meter, som er fastsat i lokalplanen.

Tirsdag behandler kommunens klima- og miljøudvalg Roskilde Brandvæsens redegørelse om branden, og udvalgets formand, Karim Arfaoui (S), lægger op til, at redegørelsen skal have følger for Solum.

- Jeg synes, at Solum ikke har forvaltet driften af pladsen godt nok og heller ikke har holdt sig inden for lokalplanen og miljøgodkendelsen. I forvejen har vi givet Solum lang snor i forhold miljøgodkendelsen, så i den situation, vi står i nu, mener jeg, at der er grobund for, at vi laver en politianmeldelse, siger Karim Arfaoui.

Han udelukker heller ikke, at kommunen vil gå skridtet videre.

- Vi er også nødt til at se på, om vi kan gøre Solum erstatningsansvarlig. Det er ikke noget, vi normalt gør, , men i denne situation er vi nødt til at overveje det. Der er rigtig mange borgere, der har haft gener som følge af branden, og det er helt utilstedeligt, at Solum siger, at det er kommunen , der har presset den til at tage mere affald ind, end der må være. Vi forsøger selvfølgelig at komme af med vores grønne affald, men vi presser ikke nogen til at tage imod det. Det er alene virksomhedens ansvar, at den ikke tager imod mere, end den må, og desuden er Roskilde Kommune jo heller ikke alene om at aflevere grønt affald til Solum, siger Karim Arfaoui.

I klima- og miljøudvalget er syv af byrådets otte partier repræsenteret. Karim Arfaoui siger, at udvalget skal være »ret enige« - men det regner han også med, at det gør.

- Som udgangspunkt har vi haft markant enighed om de ting, vi har gjort i forhold til Solum, og jeg håber også, at der bliver enighed om, at vi går den vej, som jeg lægger op til, siger han.

relaterede artikler

Borger spottede Solums ulovligt høje bunker 13. oktober 2020 kl. 13:05

Se de vilde billeder af den brændende »vulkan« 27. september 2020 kl. 10:09