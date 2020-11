Brændbart topmøde: Solum til dialog på rådhuset

Se billedserie Indehaver af Solum, Christian Christensen og borgmester Tomas Breddam holdt møde torsdag formmiddag 19. november.

Roskilde - 19. november 2020 kl. 12:27 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Det var et positivt møde. Vi er ikke enige om hele historien, men mødet drejede sig om at få en fornuftig fremtid sammen, siger ejer af Solum Christian Christensen efter et møde med borgmester Tomas Breddam på rådhuset torsdag formiddag 19. november.

Mødet var kommet i stand, efter Roskilde Kommune onsdag havde politianmeldt Solum efter den mere end en måned lange brand på virksomhedens område.

Kæmpe pres - Solum har handlet uansvarligt, og det er der en lang række eksempler på. Det er vores vurdering. Det er ikke rart at politianmelde en virksomhed, for det kan skade samarbejdet. Men vi har også et kæmpe pres, da mange har levet med generne fra branden i al for lang tid. Nu prøver vi så at se fremad, så vi kan få denne konflikt ned i et andet leje og finde nogle løsninger sammen, siger Tomas Breddam.

Egen brandbil Christian Christensen er uenig i baggrunden for anmeldelsen, men han er først og fremmest ked af de gener, som virksomheden har forvoldt i store dele af Roskilde.

- Vi er rigtigt kede af branden, som har ført til så mange gener, og vores medarbejdere føler sig i den grad skyldige, selv om de gør, hvad de kan. Vi vil helst leve i harmoni med vores omgivelser, siger ejeren, som nu tager en række tiltag for at forhindre en gentagelse i femtiden.

- Vi er i gang med en beredskabsplan i godt samarbejde med brandvæsnet, og vi er ved at undersøge muligheden for at få varmefølsomme kameraer. Samtidig overvejer vi, at købe både brandbil og specialudstyr, så vi kan være ude tidligere end brandvæsnet. Vi skal ikke være brandmænd, men vi kan tage det i opløbet, siger Christian Christensen.