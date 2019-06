Københavns Kommune er gået med til, at det kun er 35 beboere fra Lindegården i Roskilde i stedet for 70, der flyttes til et nyt bosted i Viby. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Bostedsplan i Viby bliver halveret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bostedsplan i Viby bliver halveret

Roskilde - 20. juni 2019 kl. 12:03 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden debatten om to mulige bosteder med i alt 70 beboere fra Lindegården, som Københavns Kommune planlagde at flytte til Viby, begyndte sidste år, har et af de kritikpunkterne fra borgerne i Viby været, at 70 er for meget til en mindre by som Viby.

Borgmester Joy Mogensen (S) oplyser til DAGBLADET onsdag aften, at Københavns Kommune har accepteret, at hvis de bygger et bosted i Viby, vil kun halvdelen af de ønskede beboere være velkomne. Det betyder, at der i de kommende uger vil blive arbejdet med et bosted i Viby med 35 beboere, mens der på det nuværende Lindegård-areal bliver to bosteder på henholdsvis 35 og 36 beboere.

I sidste uge meldte Joy Mogensen ud, at hun havde fortalt Københavns Kommune, at det tryghedsdokument, de har udarbejdet, ikke var godt nok, samt at Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt ikke kunne godkende mere end 35 beboere til et bosted i Viby.

Københavns Kommune har altså lyttet. Tryghedsdokumentet er siden rettet til, men det får ikke kritikken i Viby til at forstumme.

I Facebook-gruppen »Viby Sjælland - uden filter« bliver der blandt andet nævnt, at målgrupperne stadig ikke er beskrevet med, hvilke dianoser boeboerne har.

Formuleringen om, at beboerne »vil typisk ikke have en udadreagerende adfærd«, falder heller ikke i god jord, da Joy Mogensen tidligere har sagt, at der ikke kommer beboere med udadreagerende adfærd. I aften, torsdag den 20. juni, er der borgermøde i Viby Idrætscenter, hvor borgerne i Viby får mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune. Borgermødet begynder klokken 19.