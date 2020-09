Bosteder igen ramt af restriktioner på besøg

Det er ikke kun på plejecentrene, at der er indført midlertidige besøgsrestriktioner for at mindske risikoen for smitte af Covid-19. Det samme gælder sociale botilbud i en række sjællandske kommuner, herunder Roskilde Kommune. Besøgsrestriktionerne indføres efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed og betyder, at besøg i den kommende tid skal foregå udendørs.