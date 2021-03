Bornholmske fristelser i Algade

Chokolade, is og delikatesser afløser de elektroniske fristelser i Algade 18, når Heidi Falk Jakobsen slår døren op til sin butik lørdag 27. marts. Butikken, der før var telebutik, får navnet Kjærstrup Bornholmske Fristelser.

Heidi Falk Jakobsen er selv et eksempel på at fristelserne fra Bornholm er uimodståelige.

- Det var et rigtigt lækkert bekendtskab, og det fik mig på den idé, at jeg gerne ville åbne sådan en butik i Roskilde.

Heidi Falk Jakobsen fik ok til projektet fra Kjærstrup, og hun gik i gang med at lede efter et egnet butikslokale.