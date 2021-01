ARGO?s forbrændingsanlæg i Roskilde er et af de mest moderne og miljøvenlige i hele landet. Derfor forstår de lokale borgmestre ikke, at det er udvalgt til lukning fremfor ældre og dårligere anlæg.

Borgmestre slås for forbrændingsanlæg

Roskildes og Lejres socialdemokratiske borgmestre Tomas Breddam og Carsten Rasmussen slås sammen med partifæller og Venstre-borgmestre fra nabokommunerne for at redde ARGO's moderne og miljøvenlige affaldsforbrænding, der alene i domkirkebyen leverer fjernvarme til op mod 25.000 borgere.

Efter et politisk forlig i Folketinget om at begrænse affaldsforbrænding og fremme sortering samt genbrug har Kommunernes Landsforening højst overraskende leveret et oplæg, hvorefter ARGO skal lukke sit nye anlæg i Roskilde, selv om det er et af de mindst forurenende og forholdsvis nyt, og der stadig er en gæld på over en milliard i det.