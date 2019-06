Tomas Breddam er upeget som barselsvikar for Joy Mogensen, men han ved ikke, om han vil være permanent borgmester. Foto: Roskilde Kommune

Borgmestervikaren ved ikke hvad han skal gøre

Roskilde - 27. juni 2019 kl. 10:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Tomas Breddam er udset som barselsvikar for Joy Mogensen, der netop er blevet udnævnt til kultur- og kirkeminister, er det ikke givet, at han nu skal permanent over, når Joy Mogensen stopper som borgmester i dag.

Læs også: S i tænkeboks om borgmesterpost

- Det er ikke noget, jeg kan beslutte alene, og jeg ved heller ikke endnu, om jeg stiller mig til rådighed. Det skal jeg træffe en beslutning om ret hurtigt, men på nuværende tidspunkt tæller jeg på knapperne, hvad der kunne være af fordele og ulemper, og det gør jeg i samråd med en masse andre mennesker, siger Tomas Breddam.

Socialdemokratiets partiforening skal have en urafstemning om, hvem der skal være spidskandidat for partiet. Det forventes at ske henover sommeren, men byrådet skal formentlig allerede tirsdag finde en midlertidig vikar.

Lige nu ved Tomas Breddam ikke, om han er klar til at påtage sig opgaven.

- Jeg har ikke nået at tænke færdigt. For mig er det en helt anden opgave, end det jeg havde indstillet mig på, og derfor er det vigtigt for mig lige at få vendt og drejet situationen her få timer, efter jeg fik denne her nyhed, siger Tomas Breddam, der oven i købet står og venter på sin datters studentervogn.

Det kom som lidt af en overraskelse for Tomas Breddam, da han i morges fik at vide, at Joy Mogensen skal være kultur- og kirkeminister. Han var selv udpeget til at være hendes vikar som borgmester, når hun bliver mor til oktober.

- Jeg er faktisk lidt overrasket over, at Joy skal være minister. Jeg er sådan en, der indstiller mit hoved på, hvordan min fremtid ser ud, og jeg har glædet mig meget til at være vikar for Joy, mens hun går på barsel. Jeg tror, Joy bliver en rigtig god minister. Jeg tror, det er godt for regeringen og godt for Roskilde, at vi får en stemme i regeringen, og det bliver i mine øjne en central ministerpost, hun kommer til at bestride, siger Tomas Breddam.

