Borgmesters sommerhus i nordjysk modvind

Roskilde - 29. august 2020

Et stort familiesommerhus i naturskønne omgivelser ved Thorup Strand lyder jo dejligt. Det synes Roskildes borgmester, Tomas Breddam, og hans søskende også.

De vil opføre et hus på 243 kvadratmeter (og 27 kvadratmeter overdækning) med plads til 18 personer på en dobbeltgrund, som har været i familiens eje gennem mange år. Det har Jammerbugt Kommune også givet dem dispensation til, selvom byggeriet bliver mere end 30 procent større end de tilladte 180 kvadratmeter.

Nabofrygt Sommerhuset har udløst protester blandt naboerne, som ifølge Nordjyske Stiftstidende har klaget over dispensationen til Planklagenævnet. Klagen udløste klapsalver fra hele salen, da den blev vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling.

Naboerne frygter, at Breddams byggeri vil danne præcedens, så der bliver givet tilladelse til flere store sommerhuse, som vil presse det stille, naturskønne områdes rekreative værdier. Grundejerforeningens formand siger også til TV2 Øst, at de er bekymrede for de såkaldte partysommerhuse, hvor større selskaber slår sig løs.

Borgmester-tavshed Ud over lokalplanens bestemmelser kan naboerne finde en vis opbakning i Erhvervsstyrelsen. I november varslede de indgreb over for kæmpesommerhuse, der bliver lejet ud i erhvervsmæssigt omfang, hvilket ikke er foreneligt med den danske sommerhusregel. Derfor har de udstedt påbud til sommerhusejere om at skrue ned for udlejningen.

Og selvom familien Breddam bygger sommerhuset for, at de fire søskende og deres familier selv kan være der, vil det også blive udlejet en stor del af året.

- Det er klart, at det nye hus skal lejes ud resten af tiden - ellers har vi jo ikke råd til at bygge et hus til 4,5 millioner kroner, siger Jesper Breddam, Tomas' bror, til Nordjyske, der skrev om sagen sidste lørdag.

DAGBLADET ville gerne have spurgt Tomas Breddam til, hvor meget familiens sommerhus skal udlejes, og om han mener sig på sikker grund i forhold til indgriben fra Erhvervsstyrelsen. Han har ingen kommentarer til sagen, som han hverken mener har noget at gøre med hans borgmestervirke eller med de kæmpesommerhuse, Erhvervsstyrelsen har problematiseret.

Det er det samme I december påbød Erhvervsstyrelsen ifølge Politiken 14 sommerhusejere at skrue ned for udlejningen af deres kæmpesommerhuse. De var opført og udlejet af firmaet Skanlux, men ejet af individuelle familier.

Ifølge professor i turisme Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet er det samme regler, der gælder for familien Breddam og et firma som Skanlux, når de bygger et stort sommerhus og finansierer det ved udlejning. Forskellen er bare, at Skanlux har sat det i system.

Det er dog helt efter reglerne, hvis de holder sig til at udleje sommerhusene det tilladte antal uger om året.

- Det er helt legitimt. Men det er ikke uproblematisk, for der kan være naboissues, siger Anne-Mette Hjalager.

»Noget at have det i« Hun er ikke overrasket over, at naboerne bliver trætte af, at der bliver opført et kæmpesommerhus med plads til 18 personer. Det kan ses i lyset af, at de store sommerhuse i andre områder har medført larm, trafik, fældning af vegetation og ændring af områdets karakter.

Når der endda er givet dispensation til at bygge større end tilladt i lokalplanen, forstår Anne-Mette Hjalager godt, at naboerne protesterer.

- Så har de noget at have det i, for automatiske dispensationer er nogle kommuner måske lidt rundhåndede med. De skal regne med, at jo tættere et sommerhusområde bliver, jo større fokus kommer der på de negative sideeffekter, der måtte komme, siger professoren, der netop er ved at undersøge fortætningsprocessen i sommerhusområder.

Danner præcedens Sommerhuset i Vester Thoup er lige nu det eneste kæmpesommerhus på vej i området, men naboerne frygter, at det trækker flere med sig, som får øje på muligheden. Og når der er givet tilladelse til den ene bygherre, må den næste vel også få.

Anne-Mette Hjalager peger på, at kommunerne kan sætte grænser, og at de ikke behøver at sige ja til alle byggeinteresser.

- Der er virkelig brug for et større planlægningsmæssigt fokus, og man kan udstikke klarere retningslinjer i kommuneplaner og lokalplaner. Man skal regne med, at en gennemtænkt planlægning giver sommerhusejerne en sikkerhed for deres investering, siger hun.

Jammerbugt Kommune er opmærksom på problematikken og er ved at se på, hvordan deres sommerhusområder skal udvikle sig. Allerede i 2011 formulerede de, at så store sommerhuse er uhensigtsmæssige, men dispensationen er givet, fordi det tidligere er gjort i lignende sager.