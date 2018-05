Borgmester Joy Mogensen var forrige år med til at tage første spadestik til Ayasofya Moskéen i Allehelgensgade. Det fortryder hun ikke, men nu vil hun have nogle svar, inden hun taler ved moskéens indvielse. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil have svar før hun indvier moské Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil have svar før hun indvier moské

Roskilde - 04. maj 2018 kl. 13:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ayasofya Moskéen i Roskilde har inviteret borgmester Joy Mogensen (S) til at tale ved indvielsen af den nye moské Kristi himmelfartsdag, men hun har endnu ikke sagt ja.

Hun har først bedt om et møde med moskéens bestyrelse for at få klare linjer om nogle af de betænkeligheder, der sidste år opstod omkring moskéen.

- Det er, hvordan ejerskabet er i moskéen, og hvordan de arbejder med at undgå at blive brugt til at udbrede propaganda for en totalitær styreform. Det er bestemt ikke mit indtryk af de personer, at det er det, de gør. Tværtimod er det mit indtryk, at de arbejder for integration og for, at roskildensere af dansk og tyrkisk oprindelse kan leve sammen, men der er bare stillet mange spørgsmål til moskéens ejerskab. Hvilken rolle den tyrkiske stat spiller i menigheden, hvem der prædiker, og hvordan den i det hele taget fungerer? siger Joy Mogensen.

Hun deltog i moskéens første spadestik, og det har hun ikke fortrudt, fordi situationen var en anden, og der ikke var rejst samme mistanker om tyrkisk indblanding.

Da de kom frem i efteråret sagde Joy Mogensen, at hun ikke ville have taget spadestikket med den viden.

Men over de seneste måneder har hun ikke kunnet kvalificere de beskyldninger, og derfor står og falder hendes deltagelse i indvielsen med moskébestyrelsens forklaring.

- Jeg står i en splittelse mellem, at jeg på ingen måde kan stå inde for det, der foregår i Tyrkiet - jeg ville jo blive fængslet alene for at være socialdemokrat. På den anden side er det en menighed, jeg kender som gode medborgere i Roskilde, og jeg er ikke udenrigspolitiker, jeg er lokalpolitiker, så jeg synes, det er rigtig svært. Hvis ikke jeg kommer, er jeg med til at skubbe en del af lokalsamfundet væk og stigmatisere dem. Hvis jeg kommer, vil jeg blive beskyldt for at acceptere det, der foregår i Tyrkiet, hvilket jeg overhovedet ikke kan leve med, siger borgmesteren.