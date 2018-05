Borgmester Joy Mogensen (S) har haft en lang snak med sin partifælle Tuncay Yilmaz og resten af bestyrelsen for Ayasofya Moskéen, og hun har nu sagt ja til at indvie den i morgen. Foto: Bjørn Armbjørn

Borgmester overbevist om uafhængig moské

Joy Mogensen har haft sine tvivl på grund af uvished om moskéens uafhængighed af den tyrkiske regering, men efter et tre timer langt møde med moské- bestyrelsen føler hun sig overbevist om, at menigheden er herre i eget hus.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det er religion og de mennesker her i Roskilde, der er styrende for, hvad der foregår dernede, og ikke den tyrkiske regering, siger hun.