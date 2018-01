Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) kan ikke råbe det højt nok. Et samlet økonomiudvalg har sagt ja til den nye beredskabsplan under forudsætning af, at det ikke betyder længere responstider eller andre former for serviceforringelser for borgerne. Foto: Thomas Olsen

Borgmester-opråb om beredskabsplan: Responstiden skal være den samme

De seneste dage, og igen mandag blev der fremsat kritik af den nye plan for Østsjællands Beredskab i DAGBLADET Roskilde og DAGBLADET Køge. Kritikkerne får det til at lyde som om, at serviceforringelserne vil vælte ned over borgerne. Det kunne ikke være mere forkert, er borgmester Joy Mogensens (S) konklusion.

- Vi vedtog enstemmigt at gå videre med det her i økonomiudvalget i sidste uge. Det gjorde vi med det stærkest mulige forbehold, vi politisk kan tage. Vi sagde ja til planen under den forudsætning, at der ikke sker en ændring i responstiderne i nogle af vores otte kommuner. Borgerne skal opleve, at de får den samme service i morgen, som de fik i dag. Det er vores ønske for den her forandring af beredskabet. Det kan jo være, at tingene kan gøres på en anden måde end vi gør i dag, siger borgmesteren.