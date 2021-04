- Vi skal huske på, at vi er midt i en pandemi, så vi må afveje tingene og gode testmuligheder og mange test er en forudsætning for, at vi komme godt igennem corona-udfordringen, siger borgmester Tomas Breddam. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester om testcentre og idræt: Vi forsøger at møde alle behov

Roskilde - 26. april 2021 kl. 18:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Borgmester Tomas Breddam (S) vil gerne slå en tyk streg under, at kommunen arbejder med at finde den bedste løsning for alle idrætsforeningerne, nu hvor de må vende tilbage til diverse haller. Idrætten er forståelig nok ikke glade for, at de ikke kan vende tilbage i de haller, de plejer at være i, fordi der i Roskilde Kongrescenter er både vaccinationscenter og testcenter.

- Kommunen arbejder på at finde andre steder til idrætsforeningerne. Hvis det er muligt, skal idrætten selvfølgelig i gang. For enkelte foreninger kan de ikke blive i deres vante haller, og det er både ærgerligt, og det giver en masse besvær for dem at skulle organisere sig anderledes. Men vi har heldigvis fundet erstatnings-spilleflader. Jeg ved, det ikke er optimalt, men i en pandemi-situation må vi finde de bedst mulige løsninger i forhold til de opgaver, der skal løses, siger borgmesteren.

- Det bedste sted Han er meget klar i mælet, når han taler om Roskilde Kongrescenter.

- Det er bare det bedste sted centralt i Roskilde til både vaccinations- og testcenter. De opfylder alle krav, og derfor vil Kongrescenteret være Falcks »hjemmebane« noget tid endnu. Hvis vi skal vælge mellem test og idræt, så vælger vi test, for det er nu engang det væsentligste for vores samfund, som situationen er lige p.t. Det er ikke et sjovt valg, men jeg tror, der er forståelse for, at vi må vælge sådan, siger Tomas Breddam.

Han tilføjer, at klubberne, der normalt træner i Roskilde Kongrescenter, er tilbudt træning andre steder i kommunen.

Himmelev kører fint Testcenteret i Himmelevhallen oplever han slet ikke som et problem.

- Vi har flyttet testcenteret i Himmelev, så det ikke konflikter med idrætten, så der fungerer de to fint, side om side, så det ændrer vi ikke på, siger borgmesteren.

Med hensyn til, at Jyllingehallerne har opsagt Falck, har kommunen ikke så meget at skulle have sagt, da hallerne er selvejende.

- Den beslutning træffer de i Jyllingehallerne. Hvis Falck henvender sig til kommunen med hjælp til at finde et egnet sted til testcenter i Jyllinge, så hjælper vi dem naturligvis med det så godt, det er muligt, siger Tomas Breddam.

