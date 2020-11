Venstre frygter, at der kommer en ekstraregning til borgerne, hvis Skou Gruppen får medhold i, at firmaet blev uberettiget fyret som tømrerentreprenør på byggeriet af den ny svømmehal i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester om svømmehal: Syn og skøn er kun et øjebliksbillede

- Jeg ser syns- og skønsrapporten som et øjebliksbillede, en lille bid af en stor proces. Rapporten gør status på en del af projektet og skal i mine øjne betragtes som et partsindlæg, hvor der er fokus på at finde mangler. Det er faktisk allerede fortid i min optik, for vi har udbedret de fejl, som rapporten påviste, siger Tomas Breddam.

Det giver ikke store panderynker hos borgmester Tomas Breddam (S), at Skou Gruppen, den fyrede entreprenør på tømrerentreprisen på den nye svømmehal i Roskilde, har fået ret i ni ud af de 10 spørgsmål, som entreprenøren indbragte for syn og skøn.

