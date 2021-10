Borgmester om psykiatrisk museum: Historien om Sct. Hans skal bevares

Sådan siger Roskildes borgmester Tomas Breddam, efter at kommunen har købt den vestlige og næsten tomme del af det tidligere psykiatriske hospital, der ligger smukt i den gamle park lige ud til fjorden.

I kælderen under Bindesbølls fine gamle kurhus er der i det historiske køkken indrettet et helt unikt museum. Her fortælles om psykiatriens historie, og hvorfor byen København kom til at opføre sit store hospital ved Roskilde.

Mindst lige så interessant er dog udstillingen om patienternes kunstneriske arbejde med malerier og kunstneriske udtryk. Selv om de ikke kunne leve et normalt liv, havde de også lyst til at udtrykke sig på den måde.

At sammensætningen i farverne så ofte var bestemt af, hvilken maling der lige var på ved hånden på hospitalets værksted på det tidspunkt, gør kun udstillingen endnu mere autentisk.

Frygter flytning

Sammenslutningen af tidligere ansatte på Sct. Hans, der står for museet, frygter imidlertid, at de vil blive glemt og gemt, når kommunen nu går i gang med planerne om at skabe et stort nyt boligområde omkring det gamle hospital.

Mange af bygningerne er dog fredede, så der er grænser for, hvad man kan rive ned - og bygge nyt - da det karakteristiske parklignende område skal bevares. Samtidig skal der også fortsæt være fri adgang for alle til det meget benyttede område.

Borgmester Breddam forsikrer dog om, at Sct. Hans-museet i fremtiden vil få mindst lige så gode forhold, som det har i øjeblikket.

- Men om det absolut skal ligge i kurhusets kælder, ved jeg ikke. Måske kan vi finde et sted med mere plads og bedre adgang, siger han.

Roskilde Kommune skal snart i gang med at lave lokalplaner for området. Her vil man indhente forslag til, hvordan det flotte område og de karakteriske bygninger bedst bevares, når der samtidig skal laves både private og almene boliger.

Derefter skal der være borgermøde, før en sådan lokalplan kan endeligt vedtages i byrådet.

Kong Arthur og kammerat Urban

I flere årtier var Sct. Hans Hospital Roskildes største arbejdsplads med et par tusinde ansatte og lige så mange patienter, som dengang skulle forblive indlagt, fordi der endnu ikke var opfundet så mange piller til at holde dem i ro.

Da hospitalet hørte under Københavns Kommune, var der også 'københavner-lønninger' med højere betaling, så det var en eftertragtet arbejdsplads indenfor mange faggrupper, lige fra plejere til sygeplejersker og andre.

Derfor satte Sct. Hans på mange måder sit præg på Roskilde. Folk gik rundt og talte højt i gaderne, før mobil-telefonen var bygget, og mange af de mindre murstens-huse i Vestbyen er opført til de ansatte på den store arbejdsplads.

Hele den almene bebyggelse Rørmosen med store og eftertragtede lejligheder blev også opført i starten af 1970'erne, for at de ansatte på hospitalet kunne få gode boliger.

Ifølge overleveringen mødtes Roskildes daværende radikale borgmester Arthur Jacobsen med Københavns socialdemokratiske overborgmester Urban Hansen i Restaurant Toppen oven på vandtårnet for at klare den sag.

'Kong Arthur', som han blev kaldt i Roskilde, ville kun have byggeri i to etager, mens 'kammerat Urban' ønskede fire etager, så der blev plads til mange, og byggeriet kunne blive mere økonomisk,

Resultatet blev så det kompromis, som man ser i dag, med blokke i tre etager.

tk