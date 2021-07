Se billedserie Den danske tourhelt Jonas Vingegaard og tourvinderen Tadej Pogacar på det podie, hvor Københavns overborgmester Lars Weiss kort efter på vegne af de danske tourbyer modtog grand départ-trofæet. Foto: AP Photo/Christophe Ena Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester håber på kæmpe tourfest næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester håber på kæmpe tourfest næste år

Roskilde - 19. juli 2021 kl. 12:55 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter mere end tre ugers cykelløb nåede 2021-udgaven af Tour de France i går sin 21. og sidste etape med det traditionelle opløb på Avenue des Champs-Élysées.

Læs også: Udskudt tourstart passer turistchef perfekt

Blandt dem, der oplevede det hele på tæt hold, var Roskildes borgmester, Tomas Breddam, som sammen med borgmestrene fra de fem danske byer, der er start- og målbyer ved næste års tour, var inviteret til Paris af ASO, der står bag det store Tour de France-arrangement, og han lægger ikke skjul på, at det var en kæmpe oplevelse.

- Jeg tror aldrig, jeg har været til noget større. Det var en kæmpe fest på hele Champs-Élysées. Det var spændende og spektakulært, siger Tomas Breddam, som på vej ud af Paris selv tog turen rundt om Triumfbuen, dog ikke på cykel, men i bil, inden han satte kursen hjemover.

Vandrepokal En af årsagerne til, at borgmestrene fra kommunerne, som ejer Grand Départ Copenhagen 2022 I/S sammen med Erhvervsministeriet, var til stede i Paris, var rent formel. Når et Tour de France er slut, bliver trofæet, som gives til arrangøren, nemlig overdrages til næste års arrangør, på samme måde som den olympiske ild gives videre ved afslutningen af et OL.

Dette års start gik i Brest i Bretagne, hvor Tomas Breddam og hans fire borgmesterkolleger i øvrigt også var til stede, og derfor var det Bretagnes regionspræsident Loïg Chesnais-Girard, som fik fornøjelsen af at overrække det tourens grand départ-trofæ til Københavns overborgmester Lars Weiss - som repræsentant for alle fem danske borgmestre - til sidst i afslutningsceremonien, hvor alle vinderne blev hyldet.

Mens Loïg Chesnais-Girard var i mørkt jakkesæt, kom Lars Weiss på podiet i lyse bukser og skjorteærmer - men det var faktisk ikke danskeren, der brød etiketten, men franskmanden.

- Alt, der foregår, er rimelig koreograferet, og der er også en dresscode. Vi havde fået at vide, at dresscoden var casual, og at vi ikke skulle have jakker på. Min jakke blev også i tasken, for der var virkelig varmt, siger Tomas Breddam.

Dansker i gult i Roskilde? Tidligere på søndagen var den danske delegation også blevet modtaget i Det Danske hus af Danmarks ambassadør i Frankrig, Anne Dorte Riggelsen, og mødte en række af de personer, der har med afviklingen af megabegivenheden at gøre.

Og stort, det er det altså.

- Der var fest over det hele. Vi er nogle, der har været smittet af begejstring hele vejen, men når man oplever det her - og så får det med Vingegaard oveni, bliver det bare endnu større. Det er helt vildt! siger Tomas Breddam.

Omtalte Vingegaard er naturligvis Jonas Vingegaard, der som den første danske i 25 år kørte sig til en plads på podiet. Derudover gjorde de danske ryttere ualmindeligt god reklame for sig selv og for næste års tour i Danmark ved at køre med om sejren på næsten havldelen af etaperne. Ikke mindst næstsidste etapes enkeltstart var en dansk magtdemonstration med danskere som nummer to, tre, syv og ni, og med tanke på, at den eneste etape, der nu ligger før etapen fra Roskilde til Nyborg, er en kort enkeltstart i København, er chancerne for, at det er en dansker, der er iført den gule trøje, når feltet triller ud fra Stændertorvet, bestemt ikke fjern.

Begejstret Prudhomme Som cykelfan kan Tomas Breddam også sagtens drømme om at se en dansker i gult i Roskilde. For ham er det imidlertid slet ikke afgørende, når tourkaravanen holder sit indtog i Roskilde i forbindelse med starten på anden etape den 2. juli 2022, men han forsikrer, at de danske bedrifter i dette års tour får mange anerkendelser med på vejen.

- Jeg kan ikke bedømme prologen i København, men det bliver nok ikke Vingegaard, der vinder den. Men det er helt vildt, som danskerne har kørt, og det bliver også bemærket af Christian Prudhomme (direktør for ASO, red.), som taler meget varmt om Danmark og danskerne. Det bliver helt vildt spændende, siger borgmesteren.

Festen i Paris overgik, hvad han oplevede ved starten i Brest, men han tager stemningen med hjem til Roskilde og håber, at rigtig mange vil være med til at gøre festen i Roskilde næste år til noget uforglemmeligt.

- Jeg ser en fantastisk start næste år for mig, og hvis vi så også bliver så heldige, at solen skinner, og vi kan vise Roskilde frem for hele verden i solskinsvejr, bliver det bare dejligt, siger Tomas Breddam.

relaterede artikler

Billeder og video: Store drømme om gul folkefest i 100 dage 20. november 2019 kl. 07:16

Ny borgmester nægter at spekulere i tour-underskud 10. juli 2019 kl. 14:58