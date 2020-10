Foto: Kenn Thomsen

Borgmester fralægger sig ansvar i sag om voldsom "vulkanbrand"

Roskilde - 23. oktober 2020 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Kommunalt pres på Solum for at tage imod de store mængder haveaffald, der er blevet produceret under coronakrisen, var en medvirkende årsag til, at bunkerne på Solum blev så store, at en af dem selvantændte og har brændt siden september.

Det var et af budskaberne, som Solum sendte i DAGBLADET torsdag, hvor Solums kommercielle direktør, Morten Strandlod, også gjorde det klart, at kommunen i månedsvis havde kendt til de problemer, de store mængder haveaffald gav Solum.

Men kommunen kan ikke gøres ansvarlig for branden. Det understreger borgmester Tomas Breddam (S).

- Det er Solums ansvar at overholde den gældende lokalplan og kontakte brandvæsenet, hvis de opbevarer meget brandbart affald. Der kan der ikke herske nogen tvivl om, siger Tomas Breddam.

Han ønsker ikke gå ind i en offentlig polemik om, hvorvidt kommunen har lagt pres på Solum.

- Den tager vi direkte med Solum, som vi har en god dialog med, siger Tomas Breddam.

Økonomiudvalget bestilte i onsdags en redegørelse om branden. Den foreligger i en foreløbig version, hvoraf det blandt andet fremgår, at Solum har fået et strakspåbud fra Roskilde Brandvæsen om at få lovliggjort oplaget af haveaffald, udover at Roskilde Kommune har givet påbud om at nedbringe højden på bunkerne, så de overholder lokalplanen, der fastsætter seks meter som den maksimale højde.

Af redegørelsen fremgår også, at Roskilde Brandvæsens strategi nu er at lade branden brænde ud, og at Styrelsen for Patientsikkerhed har bekræftet, at røgen ikke er farlig, omend man ikke bør stille sig i røgfanen. Hvis man føler sig generet af røgen, bør man gå indenfor og lukke døre og vinduer.

