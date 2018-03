Borgmester forsvarer lockout: Et pres på begge sider

- Jeg synes, vi skal huske, hvem en strejke og lockout rammer allerhårdest, og det er borgerne. Som jeg opfatter det, er det lockoutvarsel ikke kun en presbold mod den ene part, men mod begge parter. Det er et lidt groft eksempel, men hvis strejkerne kun ramte udvalgte kommuner, ville de kommuner være megapressede og borgerne hårdt ramte, mens størsteparten af kommunerne kunne fortsætte nogenlunde som nu. Det ville ikke være en måde at presse kommunerne til at være fleksible. Jeg mener, at denne her lockout er en måde at presse kommunerne rundt i landet til at strække sig så langt som muligt for at få en aftale, og det er altså et pres, der bliver lagt på begge sider af forhandlingsbordet, siger Joy Mogensen til DAGBLADET Roskilde.