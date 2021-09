Borgmester er ikke bekymret over erfarne kræfters farvel

Det kom bag på borgmester Tomas Breddam, at hans partifælle og formand for sundheds- og omsorgsudvalget fredag meddelte, at han alligevel ikke stiller op til kommunalvalget om to måneder.

Det vil borgmesteren dog ikke kommentere, men henviser til gruppeformand Gitte Kronbak Nielsen.

Hun ærgrer sig over, at budgettet blev anstødsstenen for Morten Gjerskov, når det netop blev sikret, at der ikke kommer besparelser på ældreområdet som de to foregående år.

Hun mener ikke, at Socialdemokratiet har været for ivrige efter at favne bredt i budgetforliget på bekostning af socialdemokratiske mærkesager.

- Når man laver budgetforlig, er alting et kompromis, og det er rigtig vigtigt at lave et bredt forlig. Så er det klart, at der bliver slugt kameler fra både vores og andre partiers side, siger S-gruppeformanden.