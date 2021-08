Se billedserie Den nye rapport kommer med flere bud på, hvorfor Roskildes nye svømmehal blev forsinket i to år og 70 mio. kroner dyrere. Foto: Jan Partoft

Borgmester efter svømmehalsrapport: Vi må lære af fejlene ved byggeriet

Roskilde - 25. august 2021

- Vi må lære af erfaringerne ved dette byggeri af svømmehallen, så Roskilde Kommune ikke kommer til at gentage de samme fejl ved fremtidige store projekter.

Sådan lyder borgmester Tomas Breddams konklusion. efter at en ekspergruppe fra Aalborg Universitet nu har afleveret en rapport om, hvorfor det endte med, at prisen steg fra 153 mio. til 223 mio kroner, og svømmehallen blev forsinket i to år, så den først kunne indvies i sommeren 2021.

Ifølge Breddam opstod den første store fejl, fordi den totalrådgiver, der ved starten i 2017 blev valgt til at stå for opgaven til gengælde for en en betaling på 15 pct. af byggesummen, ikke var gode nok. Hverken når det gjaldt om at projektere og lede byggeriet.

Ekstra regninger Næste store problem opstod, fordi totalrådgiven i sin beskrivelse af projektet ikke havde været grundige nok. Flere af entreprenørerne ved arbejdet udnyttede denne omstændighed til at skrue regningerne op undervejs.

- På rådhuset må byråd og forvaltning også tage sin del af ansvaret. Som bygherre var vi ikke grundige nok med en risiko-vurdering i den tidlige fase af byggeriet, og det ville også have givet et mere realistisk budget, erkender Tomas Breddam.

Totalentreprenør bedre

Et helt afgørende punkt i evalueringen fra Aalborg Universitet er, at Roskilde kommune ville være bedre stillet med en totalentreprenør ved sit svømmehals-byggeri.

En sådan ville have været ansvarlig for den samlede pris, og så ville entreprenører på enkelt-områderne ikke hver for sig kunne skrue priserne i vejret.

- I bagklogskabens klare lys havde en totalentreprise, hvor én entreprenør tager ansvaret for det samlede byggeri, nok været et bedre valg. Fremover vil vi tænke os rigtig grundigt om, hvis vi fravælger en totalentreprise, siger borgmester Breddam i dag.

Mange kunder Rapporten, om hvad der gik galt ved Roskildes svømmehalsbyggeri, skal nu behandles i Roskilde Byråd. Det bestemmer, hvilke konsekvenser evalueringen skal have.

I mellemtiden glæder Tomas Breddam, der ikke selv var med til at træffe den omdiskuterede beslutning, sig over, at den nye svømmehal faktisk er blevet en succes.

- Heldigvis har den fået meget ros, og i sommerferien var der over 25.000 besøgende. Nu glæder svømmeklubberne sig også til at kunne udnytte de nye og langt bedre muligheder.

- For mig er det vigtigt, at vi nu lærer af vores fejl. I fremtiden må vi vurdere risikoen meget grundigere.

- Samtidig bør vi ved så store og komplekse opgaver vælge en totalentrepriser, der tager hele ansvaret - også for at prisen kan holdes. Det er foreløbigt min konklusion, siger borgmester Tomas Breddam.