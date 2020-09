Borgmester Tomas Breddam (S) forsøger at få Roskilde Kommunes budget til at balancere og har indgået et budgetforlig, hvor der skal spares på alle områder. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi løber bestemt ikke fra ansvaret

- Jeg kan godt forstå, man er frustreret over, at der skal spares penge. Men jeg tror sådan set, at den måde vi har valgt at spare penge på i år er en rigtig god måde, hvor vi kan få tingene ud decentralt.

- For os er det bestemt ikke at løbe fra ansvaret. Hvis vi valgte at gøre som andre kommuner og lade være med at lave pris- og lønfremskrivninger, synes jeg, vi løb fra ansvaret, for så ville vi ikke sige, at vi sparer penge, og det går ud over servicen. Nu siger vi, at der skal spares, men vi tror, at man ude decentralt kan finde de løsninger, der gør mindst ondt, og det er ikke os, der sidder med de vises sten i den sammenhæng, siger Tomas Breddam.