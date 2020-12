Foto Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Borgmester Tomas Breddam: Godt nytår - efter et tosset 2020

Et tosset år er snart forbi...

Det er vist ikke løgn, hvis jeg siger, at 2020 har været noget af en udfordring. Hvis jeg for et år siden havde forudset forbud mod fester, bandlysning af håndtrykket og krav om mundbind for at gå i supermarkedet, var jeg nok erklæret tosset.

Vi har fået testet vores omstillingsparathed og vores robusthed, og den er heldigvis stor. Vi har alle haft vores kampe på grund af corona.

Mange har måtte genopfinde sig selv, og det blev året, hvor de unge måtte ofre deres sociale liv for at passe på de ældre. Jeg kan bare takke for den store solidaritet og vilje til at bidrage og understøtte fællesskabet, som har vist sig overalt i kommunen.

Økonomi på rette vej

Udover corona har vi i kommunen i 2020 haft en bunden opgave med at rette op på kommunens økonomi, så vi fremover ikke bruger flere penge, end der kommer ind. Et næsten samlet Byråd har vedtaget et budget for 2021 uden nye, store, dyre projekter - nogle vil måske mene, at der er tale om et lidt kedeligt budget.

De økonomiske rammer bliver stramme, og det stiller store krav til ledere og medarbejdere om at spare, hvor det går mindst muligt ud over den kommunale service. Men kommunens økonomi er på rette vej, og kommunekassen fyldes langsomt, men sikkert op igen.

Grundlæggende har Roskilde en kernesund økonomi, og heldigvis kan vi se, at de lokale virksomheder er rigtig gode til at få folk i arbejde.

Et lysere 2021

Corona-krisen er langt fra ovre. Så den skaber stadig usikkerhed for erhvervsdrivende, for lønmodtagere og for kommunens virksomhed på alle punkter.

Samtidig stiller den alvorlige situation stadig krav til os alle - vi skal fortsat holde afstand, holde styr på hygiejnen og ikke se ret mange.

En vaccine er nu på vej og skaber håb om et lysere 2021. Forhåbentlig kan vi vaccinere de første beboere på kommunens plejehjem allerede inden nytår - og vi andre får buddet, efterhånden som vaccinerne ankommer.

Imens må vi glæde os til de mange perler, som 2021 byder på.

På Margretheskolen og Viby Skole åbner vi to såkaldte Musikmagneter, hvor unge kan mødes om musikken og spille og skabe sammen - også i deres fritid. De bliver et samlingspunkt for et spirende musikfællesskab.

Hverdagens fællesskab

Jeg glæder mig ligeledes til at besøge Hyrdehøj Plejecenter med 10.000 kvadratmeter fuldstændig fantastiske faciliteter, som skal danne rammen om det gode liv for både ældre, udviklingshæmmede og syge borgere.

I Viby åbner vi til sommer KulturCosmos med et nyt bibliotek og kulturhus, og til april slår vi dørene op for den nye svømmehal i Roskilde,

I Jyllinge Nordmark kan beboerne snart igen se frem til en tryg nattesøvn, når diget står færdig til foråret, og i november slutter vi året af med et kommunalvalg, der forhåbentlig byder på den højeste valgdeltagelse nogensinde.

Jeg har også et spirende håb for, at vi den 30. juni igen kan indtage Dyrskuepladsen til Roskilde Festival og sammen fejre vores festivals 50 års jubilæum.

Men mest af alt glæder vi os nok alle til, at vi igen kan få vores hverdag tilbage og kan samles i de fællesskaber, der er så vigtige.

Godt nytår - og pas nu godt på hinanden!

Tomas Breddam,

borgmester i Roskilde