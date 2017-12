Borgmester: Styrelse er arrogant

En tidligere vurdering af omkostningerne ved en restaurering lød på 75 millioner kroner, men siden har Vikingeskibshallen bl.a. været udsat for stormflod i kølvandet på Bodil, og nu vurderer bestyrelsen, at omkostningerne langt vil overstige de 75 millioner kroner.

Det står i skærende kontrast til den opfattelse, Slots- og Kulturstyrelsen har. Her er vurderingen, at restaureringen vil kunne ske langt billigere - til omkring 25 millioner kroner.

- Styrelsen lever åbenbart i en anden virkelighed, end vi gør. Jeg synes, det er superarrogant at slå ud med hånden og sige, at det kan gøres for så lidt. Marie Antoinette kunne lige så godt have sagt: »Lad dem spise kage!« Det er lige før, det er komisk, hvis det ikke have været så alvorligt, siger Roskildes borgmester, Joy Mogensen, som er formand for Vikingeskibsmuseets bestyrelse.