Der var stor interesse for at købe Gråbrødre Skole. Foto: Kristian Jørgensen

Borgmester: Gråbrødre Skole var en lækkerbisken

Lokalplanen giver mulighed for at bygge cirka 4500 kvadratmeter boliger, men siger samtidig, at de gamle bygninger skal bevaret samtidig med, at en mulig tilbygning opføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse.