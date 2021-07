Prindsens restaurant Brasserie Florentz er en af byens restauranter, der vil få gavn af det, hvis kommunen dropper opkrævning for fortovs-servering i de periode, hvor man var tvunget til at holde lukket pga. corona. (Foto: Per Rudkjøbing)

Borgmester: Fri for corona-afgifter

Roskilde - 04. juli 2021 kl. 06:26 Kontakt redaktionen

Roskildes borgmester Tomas Breddam er med på, at byens restauratører ikke bør betale afgift for at servere på fortovet i den periode, hvor de pga. corona slet ikke måtte holde åbent.

- Jeg kan godt se, at det virker forkert at opkræve penge for noget, som det var forbudt at anvende pga. smittefaren. Derfor vil jeg nu tage sagen op med byrådet på ny, siger han.

Tidligere har byrådet ellers truffet en beslutning, om at virksomheder i Roskilde kunne få henstand - men ikke blive fritaget - for denne slags opkrævninger i corona-perioden.

- Men jeg synes, vi skal diskutere sagen en gang til i byrådet. Kommunen har vi meget brug for at holde gang i denne type virksomheder, så de også i fremtiden kan skabe liv i byen og betale skat. Det gælder også for deres forholdsvis mange ansatte, der jo også bidrager til vores lokale økonomi.

- Når vi nu har haft en svær periode, behøver kommunen ikke at være alt for rigoristisk. Det tror jeg også, at byrådet vil være enig i, siger Tomas Breddam.

