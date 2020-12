Borgmester Tomas Breddam er selv blandt de dem, der er blevet testet positiv for Covid-19 den seneste uge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Borgmester: Det er ingen skam at aflyse

Roskilde - 07. december 2020 kl. 11:56 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Den personlige indstilling blandt borgerne er en vigtig faktor for, at det lykkes at dæmme op for den alt for hastige spredning af Covid-19.

Det understreger Roskilde borgmester Tomas Breddam (S), som i formiddags - sammen med 37 borgmesterkolleger - deltog i et virtuelt møde, hvor regeringen informerede om de nye restriktioner, der gælder fra onsdag, også i Roskilde.

Det gjorde han fra sit hjem i Trekroner, hvor han er isoleret efter selv at være blevet smittet. Dermed er han selv en del af den statistik, der viser, at coronaen har et solidt greb i samfundet.

De seneste 14 dage er der konstateret over 310 nye tilfælde af Covid-19 i Roskilde Kommune. Smitteforekomsten lokalt placerer aktuelt Roskilde på en 34.-plads på listen over de hårdest ramte kommuner - og bringer altså også Roskilde med i den kreds af kommuner, hvor fx de store skolebørn bliver sendt hjem, og restauranter, barer og biografer lukkes.

- Det er helt sindssygt, som det er eksploderet, og nu har jeg det også selv inde på livet. Nu er vi der, hvor alle kender en, der har eller har haft Covid-19, og det betyder også, at vi er nødt til at tage et nyt level op og overveje nøje, hvor vi er, og hvad vi gør, siger Tomas Breddam.

Overvej invitationerne En anden bølge var ventet, men at den er blevet så kraftigt, som den er, er kommet bag på mange eksperter, og at det tilmed falder sammen med årets største højtid med allerflest familiekomsammener, gør ikke tingene lettere.

- Jeg ved godt, at der noget rigtigt møg her op til jul, men vi bliver alle nødt til at se på, hvilke invitationer vi har liggende, og hvilke invitationer vi har sendt ud og overveje dem alle sammen. Det er ingen skam at sige nej til en invitation, man har fået, og det er heller ingen skam at trække en invitation tilbage, som man har sendt ud, siger Tomas Breddam.

Hans egen familie har inviteret til adventsarrangement på lørdag med 10 personer og stor afstand. De invitationer er nu trukket tilbage. Og det næste bliver juleaften, som også er under overvejelse, for én ting er vigtigere end selv julen.

- Vi skal have smittekæderne til at blive kortere, så nu strammer vi op endnu en gang - tæt på en lockdown. Vi har prøvet det før, og dengang lykkedes det, så vi skal være lige så gode som sidst. Det er vigtigt, at folk har energi til det, for det er vigtigt, at vi alle holder lidt igen. Nu har vi vænnet os til, at vi kan gå på restaurant og i skole og den slags, men som situationen er nu, er der ingen vej udenom, for vi skal have smittetrykket ned i et fornuftigt niveau, siger borgmesteren.

Se til Nordjylland Tomas Breddam tror på, at missionen kan lykkes, ikke mindst fordi erfaringerne fra det nordjyske viser, at det kan lade sig gøre.

- Jeg håber virkelig, at folk har energi til det. Det, tror jeg, vi bliver nødt til at have som en personlig ting. Vi har alle vores rolle at spille i det her, for det er fint, at vi holder os til de restriktioner, der kommer - det er sådan, det bliver nødt til at være - men det er ikke kun det, der skal til. Det er ikke reglerne, der stopper det her. Det er også, hvad vi selv vælger at gøre. Og man kan se, hvor effektivt det var i Nordjylland, hvor der var nedlukning, og hvor der blev lukket op igen før tid, fordi folk sagde til sig selv og hinanden: »Det her, det kan vi godt!« Det håber jeg, vi kan finde den samme motivation og energi, og så kan det være, at vi kan komme til at holde nytårsfest i vores egne bobler, siger Tomas Breddam.