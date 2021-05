Borgmester Tomas Breddam sammenligner den ventede aflysning af Roskilde Festival 2021 med en patient, der har liggende for døden i et stykke tid. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: - Det er helt vildt alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: - Det er helt vildt alvorligt

Roskilde - 04. maj 2021 kl. 12:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

- Man kan måske ikke tillade sig at sammenligne det med et dødsfald, men der er et element af sorg over det. Det kan godt være, at alle har kunnet se, at patienten har været nødlidende og haft det svært, men det er nu, at det er blevet tydeligt, at det ikke bliver til noget, og så handler det om at støtte alle, der er i den sorgproces.

Læs også: KFUM mister en million på aflyst Roskilde Festival

Sådan lyder det fra Roskilde borgmester, Tomas Breddam (S), i kølvandet på Roskilde Festivals udmelding om, at der heller ikke bliver nogen festival på Dyrskuepladsen i år, og at den 50. festival må skubbes endnu en gang.

Karakter af redningsplan - Kulturen lever stadig, og det skal idrætten og foreningerne i Roskilde Kommune også. Det er også klart, at kommunen slet ikke har midler, der kan modsvare de tab, der opstår, når festivalen bliver aflyst, men det er alligevel vigtigt, at vi har samtalerne. For mig at se handler det nu om, hvor de penge, vi har, kan kanaliseres hen. Det er pokkers vigtigt, at de midler bliver prioriteret, så de bliver brugt, hvor der er allermest brug for dem, men det er klart, at det er klart, at hele kommunens samarbejde med festivalen nu får mere karakter af en redningsplan i stedet for en udviklingsplan, siger Tomas Breddam.

Skal bevare troen På nationalt plan er Roskilde Festival en tungtvejende kulturinstitution, og nærmest uvurderlig på lokalt plan. Også derfor har borgmesteren svært ved at forestille sig en verden uden festival.

- Det er helt vildt alvorligt, og det bliver svært på alle mulige måder i Roskilde, og man skal ikke negligere det og tro, at alt er tilbage på normalen i 2022. Selvfølgelig skal vi bevare troen på, at vi kan stå foran Orange Scene igen næste år og bevare den forventning i os - og det kan vi gamle sagtens gøre - men for de unge er det at tage på festival et sommerritual, som de nu i to år har været afskåret fra, fordi det ikke er sikkert at holde en festival, må vi hjælpe dem med at finde ud af, hvad der så er sikkert. Jeg tror, der skal tænkes kreativt for at finde måder, hvor de unge an mødes denne sommer, siger Tomas Breddam.