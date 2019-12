Borgmester Tomas Breddam er ikke i tvivl om, at byrådet er klar til at bruge muligheden for at stoppe klageadgangen i forbindelsen med sikringen af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester: Byråd klar til at søge om at lukke klagemulighed

Roskilde - 18. december 2019 kl. 18:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Tomas Breddam (S) er klar til at score på det straffespark, som en stribe politiske partier i Folketinget i går tilkendte Roskilde Kommune.

Det bliver nemlig muligt at afskære dem, som har klaget - og vil klage igen - over kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark, muligheden for at fortsætte med at klage, og dermed trække etableringen af et projekt, som er udset til at sikre over 500 husstande, yderligere ud.

- Ja, vi kommer til at benytte os af det her. Jeg har kunnet mærke, at det er et samlet byråd, som har givet den her sag maksimal opmærksomhed. Der er en helt oprigtig bekymring for, hvordan det her skulle gå, fordi det påvirker så mange familier psykisk og økonomisk. Og der er virkelig mange byrødder, som har sørget for at skubbe på, hvor der skulle skubbes på, lyder det fra Tomas Breddam.

Egedal er med

At Egedal Kommune formentlig også skal sørge for at søge om tilsidesættelse af klageadgangen, ser Tomas Breddam ikke som en snubletråd.

- Carsten (Søndergaard, Egedals borgmester, red.) har bakket op hele vejen på det her og har ved flere lejligheder tilkendegivet, at vi i Roskilde kørte sagen og sagde til, hvis vi havde behov for, at Egedal nikkede til noget. Så jeg er sikker på, at Egedal gerne vil det her, siger Tomas Breddam.

Han understreger, at byrådet ser sikringen af Jyllinge Nordmark som så vigtig, at det med borgmesterens egen ord skal etableres »no matter what«.

- Det er forkert, at vi har noget jura, som spænder ben for noget, der er så åbenlyst rigtigt som det her projekt. Mere generelt er problemstillingen, hvor enkelte eller meget få modstandere kan blokere noget, der er til fællesskabets bedste, en problemstilling der har krævet opmærksomhed, siger han.

Retssikkerhed

Kritikkerne af løsningen kan hævde, at lovændringerne også piller ved borgernes retssikkerhed.

- Retssikkerheden går jo begge veje. Vi har en stor gruppe borgere, som er blevet taget som gidsler. De er jo også ramt på deres retssikkerhed. Begge sider af sagen her er jo stadig sikret retten til at indgive høringssvar efter, at vi i aften vedtager at sende en ny VVM i høring. Den har alle nu otte uger til at studere nærmere, og vi skal stadig lytte både i denne og i andre sager. Men der er forskel på at blive hørt og på at få ret, og vi må jo som politikere altid træffe valg, der går imod nogens ønsker, og i denne sag er vi ikke i tvivl om, at det store flertal skal have lov at have ret, siger Breddam.