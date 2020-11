Borgmester Breddam: Så meget jul som muligt

- Vi har mere end nogensinde brug for, at folk besøger og bruger vores fine by - til både handel, kultur og andre oplevelser. Det er vigtig, så vi alle overlever mentalt bedst muligt. Men det er også den bedste måde til at komme økonomisk godt gennem krisen, så vi stadig har vores gode Roskilde bagefter, forklarer Tomas Breddam.